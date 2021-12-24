Как информирует «НБН», говоря о том, что в Украине начали ставить на военный учет женщин, собеседница журналиста спросила, как это может отобразиться на рейтинге гаранта Конституции Украины?

На это политолог ответил, что считает, что на рейтинге Зеленского позитивно уже не может отобразиться ничего.

Цитата из заявления эксперта:

«Зеленский реально уже воюет с олигархами. Он это когда-то и обещал… Ну и что с этого? Народ уже просто смеется. Украинцы уже симпатизируют Порошенко в данной ситуации. Другими словами, еще каких-то там полтора года назад, народ требовал посадить Порошенко. А что сейчас? – А сейчас они вроде уже и не против, чтобы Порошенко вернулся в президенты, а потом посадил Зеленского».

Ищенко добавил, что Зеленский уже давно закончил свой «медовый месяц с народом», и даже не заметил, как это время прошло.

«Сейчас, принимая к вниманию то, что жизнь стала гораздо хуже, даже чем при Порошенко, да и в дальнейшем будет только ухудшаться… наступил момент разочарования. А разочарованный человек – это самое страшное. Потому что разочарованный человек, даже если ты делаешь какой-то позитив, он все равно не поверит тебе. Как результат, что бы Зеленский уже не делал, ничего не поможет. Не зря он перешел к силовым методам удержания власти: разгоняет суды, опирается на СНБО… Переход к открытой диктатуре происходит тогда, когда человек не может опереться на реальную поддержку народа. Но если Зеленский переходит на такой путь удержания власти, силовой путь, то это означает только одно – он утратил всю поддержку. В противном случае, он бы апеллировал к народу, но он апеллирует к СНБО».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский ограничил перечень лиц, которым можно говорить о внешней политике.