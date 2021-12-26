Как информирует «НБН» со ссылкой на штаб ООС, за сутки, двадцать пятого декабря, на Востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В сообщении отмечается:

«Вражеские силы открыли огонь по украинским военнослужащим из ПТРК. Это было зафиксировано в Донецкой области, в районе Травневого. Несмотря на это, украинские защитники продолжают контролировать ситуацию, и выполнять задачи по отражению и сдерживанию агрессии, которую осуществляет российская сторона в отношении Украины».

В штабе уточнили, что по состоянию на семь часов утра, двадцать шестого декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных сил зафиксировано не было.

В результате вражеских атак, потерь в рядах ООС зафиксировано не было.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Маломуж сделал тревожное заявление по Украине: экс-глава СВР посоветовал, что делать с Путиным.