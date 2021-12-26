Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», так называемая «военкор» самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Марина Харькова заявила, что якобы бойцы Вооруженных сил Украины весьма серьезно продвинулись вперед в районе ДАПа.

Согласно словам сепаратистки, военнослужащие ВСУ якобы хорошенько прокопались, укрепились на позициях. В результате они продвинулись настолько близко, что в районе ДАПа позиции ВСУ и НВФ разделяют всего несколько метров (по ее словам, до десяти метров).

В итоге Марина Харькова с тревогой заявила:

«Если так будет продолжаться и далее, то уже скоро придется вновь вести речь об «освобождении» Донецкого аэропорта, а также взлетной полосы».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на протяжении вчерашних суток, двадцать пятого декабря, члены НВФ на Донбассе один раз открыли огонь по позициям ВСУ.