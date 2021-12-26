В Украине работают над созданием собственной вакцины от коронавируса. Разрабатывают прививку от COVID-19 команда ученых под руководством академика Сибирного и команда специалистов профессора Комиссаренко.

В конце 2021 года две команды представят отчеты о создании препарата для прививок от коронавирусной инфекции, информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что создавать вакцину – процесс непростой, по его словам, на разработку препарата может уйти несколько лет.

Замглавы Минздрава сообщил, что помимо государственной программы по созданию отечественной вакцины, частная компания «Лекхим» намеренна организовать на территории нашей страны еще одну промышленную линию для производства китайского препарата для прививок от COVID-19 CoronaVac.

Сейчас компания проводит монтаж и налаживает работу дополнительной промышленной линии, которую запустят уже в феврале следующего года, после чего будут проведены разрешительные процедуры по контролю качества. По словам Кузина, дополнительная линия начнет функционировать во втором-третьем квартале 2022 года, если не будет проблем с документами.

Заместитель главы Минздрава отметил, что компания также хочет создать свою инактивированную вакцину, которая будет действовать также, как и китайский препарат от коронавируса.

Ранее возможность создания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции прокомментировал экс-глава Госсанэпидемслужбы Святослав Протас. По его мнению, в стране нет возможности разработать эффективную вакцину по ряду причин.