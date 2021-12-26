Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный успокоил украинок, подчеркнув, что в их жизни не будет никаких изменений. По его словам, воинский учет для украинских женщин не подразумевает призыв или обязательную мобилизацию.

Такое заявление Залужный сделал на своей странице в Facebook, информирует «НБН».

По словам Главнокомандующего армией Украины, военный учет украинок был создан для того, чтобы узнать, какие специалисты могут быть привлечены к обороне страны в случае войны. Он напомнил, что еще с 1994 года был похожий порядок учета, однако он практически не работал.

Такое военный учет позволит женщинам, которые хотят вступить в ряды ВСУ, без лишних процедур проходить военную службу. Также по желанию украинки могут принимать участие в военных учениях.

Воинский учет также коснется гражданок Украины из определенных профессий, которые беременны или имеют детей.

Известно, что соответствующий приказ будет выполнен до конца следующего года.

Отметим, что обязанность по контролю за соблюдением воинского учета украинками Минобороны возложило на руководителей предприятий-работодателей.

Ранее Арестович заявил, что военный учет для украинок – результат стараний женщин добиться гендерного равенства во всех сферах жизни.