Как информирует «НБН», в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил говорится, что в результате сегодняшних боевых действий Украина понесла санитарные потери на Востоке страны – один военнослужащий получил ранения. Медики оценивают его состояние здоровья как тяжелое.

Цитата из сообщения пресс-центра:

«Атаки врага закончились для Украины ранением одного защитника нашей страны. Сейчас военнослужащий находится в медучреждении. Он в тяжелом состоянии».

В общей сложности, с наступлением сегодняшних суток в зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования России пять раз нарушали режим прекращения огня. В одном из случаев оккупантами применялось запрещенное Минскими соглашениями оруже. Члены НВФ применяли для атак позиций ВСУ гранатометы разных систем, беспилотники, оснащенные ВОГ-17.

Вооруженные силы Украины давали адекватный ответ на обстрелы врага, вынудив последних прекратить обстрелы. Запрещенное Минскими соглашениями оружие ВСУ не использовали.

Напомним, ранее мы уже писали о ситуации в зоне ООС на Донбассе.