Как информирует «НБН», в своем комментарии изданию «Новости Донбасса» министр по вопросам реинтеграции заявила, что до конца 2021-го наша страна значительно упростит процесс пересечения линии разграничения через КПВВ на Востоке Украины. В частности, будет отменена обязательная инсталляция приложения «Действуй Дома».

Чиновник отметила:

«Сейчас мы имеем определенные ограничения на фоне распространения COVID-19. На мой взгляд, эта проблема очень актуальна для людей пенсионного возраста, пожилых людей, да и вообще, для всех, кто пересекает КПВВ. Чтобы пересечь «границу», людям нужно устанавливать приложение «Действуй Дома». А для этого нужен смартфон. Но вот диллема – у людей нету столько средств, чтобы приобрести смартфон».

К таким выводам она пришла по итогам своего посещения КПВВ на территории Станицы Луганской.

В это же время Верещук подчеркнула, что она обсудила ситуацию с Верховным главнокомандующим ВСУ Владимиром Зеленским, а также главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Напоследок чиновник резюмировала:

«Если все хорошо сложится, то уже до конца года мы исключим из перечня обязательных необходимость инсталляции на смартфон приложения «Действуй Дома». В результате люди смогут без всяких страданий пересекать контрольные пункты въезда-выезда».

Напомним, ранее мы уже писали, что оккупанты ОРДО озвучили требования для открытия всех КПВВ на Донбассе.