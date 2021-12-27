Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Фокус».

С 17 декабря в Украине начал действовать приказ Министерство обороны, обязывающий женщин ряда профессий встать на воинский учет.

В социальных сетях сразу же появилась реакция украинок. Кого-то возмущает новая инициатива руководства страны, кто-то воспринимает со спокойствием и создает мемы по этому поводу.

Однако немалая часть украинок критикует данное решение. В социальных сетях распространяется челленжд – представительницы прекрасного пола записывают видео, в которых высказывают все, что думают о новом приказе Министерства обороны Украины.

На некоторых видео присутствует ненормативная лексика.

Например, в одном из видео в социальной сети Tik-Tok молодая женщина жалуется, что она с сестрой содержат маму-инвалида, а ее отец – ликвидатор аварии на ЧАЭС умер от последствий облучения. По ее словам, она судится с государством «за пенсию, которую заработал ее отец, по потере кормильца».

«Папа умер, когда мне было 7 лет… Вся моя семья, мы были не нужны никому. За какую страну я должна идти воевать? За то, что мы окна утепляли одеялами, когда у нас не было газа, за который мы не можем заплатить», — сказала девушка.

По словам молодой женщины, она не собирается идти в военкомат. Кроме того, девушка заявляет, что она не заводит детей, потому, что у нее нет возможностей родить детей в Украине.

«Берите и штрафуйте, но денег у меня нет заплатить вам», — сказала молодая женщина.

Еще одна женщина в возрасте 55 лет тоже раскритиковала решение власти. По словам женщины, она не смогла найти в Украине работу по своей специальности, а также пожаловалось на то, что она не может доделать ремонт дома. Женщина эмоционально заявила, что готова и вовсе покинуть Украину.

«Собираю свой чемодан и уезжаю, у меня уже билеты есть. Не хочу жить в этой стране», — сказала женщина.

Однако кроме «криков души» в социальных сетях немало юмористического контента на эту тему. Девушки и женщины записывают видео в соцсети Tik-Tok на тему «если завтра призовут».

Ранее мы сообщали, что в ВСУ объяснили, зачем поставили женщин на военный учет.