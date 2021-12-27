Об этом пишет «НБН» ссылаясь на телеканал «Дом».



Как отметил спикер Украины в ТКГ, он не видит угрозы в том, что Россия скапливает свои войска возле украинской границы. По мнению Алексея Арестовича, всё это — блеф:



«Но если они попытаются вторгнуться, то для них это обернеться полным провалом и самым жестким международным кризисом для Кремля. Украина точно не боится. Наша армия, совместно с международными партнёрами и их военной помощью, смогут отразить атаки России. Они не смогут выиграть. Даже всё армия РФ не сможет сделать что-то с Украиной».



Как уточнил Арестович, непобедимость российской армии — это миф. Чтобы не быть голословным, советник Ермака привел в пример заявления России об ударах крылатыми ракетами. Он уточнил, что на счету армии РФ всего шесть десятков таких ракет, а значит, они смогут использовать не более половины своих запасов:



«Ну выстрелят они 30 ракетами. 15 не долетит, ещё 5 — промахнутся. Это всё несерьезно, любой военный эксперт понимает это. Ну давайте, вторгайтесь — мы вас в крови утопим. Вот просто утопим в крови и всё. Я думаю, там российские генералы за головы хватаются, потому что понимают, чем для них обернется эта война».

Напомним, ранее мы писали, что Арестович ответил Путину на ложь об Украине.