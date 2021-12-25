Во время пресс-конференции 23 декабря глава Российской Федерации Владимир Путин озвучил неправду об Украине, заявив, что государство придумал революционер, политик и основатель Советского Союза Владимир Ленин.

По словам лидера россиян, Ленин якобы создал Украину, когда зарождался СССР.

Советник главы ОП и политический эксперт Алексей Арестович в интервью изданию Politeka ответил на высказывание Путина, сообщает «НБН».

По словам Арестовича, украинцы — «авторы» Российской империи и Союза Советских Социалистических Республик. Он уточнил, что в «лучшие годы» СССР им руководил днепропетровский клан.

Эксперт подчеркнул, что за созданием Российской империи стоял именно украинец – ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович. Со слов Арестовича, Прокопович призывал Московию провозгласить себя Россией ради признания в мире.

Ранее уличил во лжи Путина из-за заявления на пресс-конференции российский оппозиционер Касьянов. Лидер россиян обвинил НАТО в том, что не было сдержано обещание, которое якобы Альянс дал главе РФ в 90-х.