Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.



По информации пресс-центра, за прошедшее воскресение, 26 декабря 2021 года, в зоне ООС на Донбассе было зафиксировано пять вражеских обстрелов.



Огонь оккупанты открывали по позициям ВСУ возле:



Пивденного — из гранатометов

Песков — из гранатометов

Новолуганского — из гранатометов

Шумов — из гранатометов

Таловки — с помощью беспилотника были сброшены выстрелы ВОГ-17

В результате обстрелов оккупантов был ранен один украинский военный. На сегодня раненый боец уже в больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое.



С началом нового дня, понедельника 27 декабря, боевики НВФ обстреляли ВСУ возле:



Нью-Йорка — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Впоследствии сего обстрела также был ранен один украинский военный. Он уже госпитализирован, медики его состояние называют тяжёлым.



Чтобы заставить оккупантов прекратить обстрелы, ВСУ открывали ответный огонь, применяя вооружение, разрешенное Минскими соглашениями.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 23 декабря.