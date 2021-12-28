Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса Центра им. Разумкова.

Социологи поинтересовались у украинцев, за кого они голосовали бы на президентских выборах, если бы политики не баллотировались в президенты. Лидирующие позиции заняли известные украинские журналисты – за них готовы голосовать опрошенные респонденты, в случае, если бы никто из политиков не баллотировался в президенты.

Больше всего опрошенных (27,2%) сказали, что готовы голосовать за журналиста Дмитрия Гордона. Второе место в этом рейтинге занял журналист, публицист Виталий Портников (19,7%). Закрывает топ-3 лидеров этого списка известная журналистка Наталья Мосейчук – за нее свой голос готовы отдать почти 12% опрошенных.

Почти 10% опрошенных готовы голосовать за известного педиатра Евгения Комаровского, за журналиста Дмитрия Спивака – 7,7%. Еще почти 7% опрошенных готовы голосовать за известного трэвел-журналиста Дмитрия Комарова.

Другие известные украинцы: Василий Ломаченко, Олег Винник, Ольга Полякова, Лесь Подервянский набрали менее 5% голосов респондентов.

Опрос был проведен в период с 17 по 22 декабря. Участниками исследования стали 2018 украинцев.

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