Об этом пишет «НБН«.



Сей вопрос украинцы стали задавать Елене Зеленской в её соцсетях. К примеру, страница первой леди в Instagram буквально кишит одним вопросом — когда в армию?



В частности, украинцев интересует, будет ли Елена Зеленская также становиться на военный учет и поддерживает ли она данное нововведение.



Правда, в комментариях можно увидеть и не самые тактичные вопросы и высказывания. Так, под последними постами первой леди, где она подбивает итоги 2021 года, можно прочесть такое:



Когда в армию топать будете? Завтра?

Леночка, собирайтесь в армию, хватит уже дома сидеть

Иди служить, и мужа захвати. Больше пользы от вас будет

На учёт военный встань, для начала

Надеюсь, что когда вашей дочери исполниться 18 лет, она встанет на учёт

Вы уже собрались на передовую? Как можно женщин отправлять на военный учёт? Женщина — не война. Хватит того, что мужчины участвуют в ваших политических играх! Вы что творите? Сердце у вас есть?

Здорово… Мужчинам — отпуск по уходу за детьми до 14 лет, а женщины — на военный учёт

Уже встали на учёт? Когда родину пойдете защищать?

Напомним, ранее мы писали, что украинки в соцсетях сказали, что думают о воинском учете для женщин