В западных СМИ распространились слухи о том, что жена украинского лидера отказалась присутствовать во время обращения главы США к Конгрессу якобы из-за того, что ее хотели посадить рядом с вдовой Навального Юлией, информирует «НБН».

Газета The Washington Post пишет, что американское руководство таким образом намеревалось создать «мощный фон» для выступления президента. По задумке Белого дома Зеленская и Навальная должны были стать символами сопротивления кремлевскому диктатору.

Сообщается, что первая леди Украины отклонила приглашение Администрации Байдена не из-за вдовы личного врага Путина. На самом деле жена Зеленского не сможет присутствовать на мероприятии из-за ряда запланированных на этот день встреч, что подтвердили в посольстве Украины в США.

Что интересно, отказалась присутствовать во время обращения американского лидера к Конгрессу и Навальная. Жена российского оппозиционного политика не появится на мероприятии «из-за усталости».

Напомним, в Кремле прокомментировали многокилометровую очередь из россиян, которые пришли попрощаться с Навальным.