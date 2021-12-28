Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал журналиста Дениса Казанского.

Один из идеологов так называемой «ДНР», сепаратист Андрей Пургин в интервью российским СМИ рассказал о плачевной ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

Журналист, делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский отметил, что Пургин был одним из тех, кто активно выступал за отделение Донбасса от Украины.

«Пургин тогда рассказывал, что Украина страшно притесняет жителей Донбасса, а Донбассу приходится «кормить» Западные области Украины. И вот в 2014 году мечта Пургина сбылась – Украина больше не контролирует Донбасс, а Донбасс больше никого «не кормит»», — сказал Казанский.

Сейчас же, спустя более 7 лет российской оккупации Донбасса, Пургин начал жаловаться на невозможные условия жизни в Донецке.

«По его словам, люди живут в страшной нищете, люди очень недовольны и жители Донбасса находятся чуть ли не на грани социального взрыва», — пересказал Казанский слова Пургина.

Казанский в своем блоге на YouTube показал кадры, на которых Пургин жалуется российским пропагандистам на жизнь в оккупированном Донецке. Он заявляет, что цены в Донецке, выше, чем в Москве, а люди очень злые и недовольны социально-экономической ситуацией.

«Хорошую «республику» построили ребята… Когда фильмы в кинотеатрах показывают на украинском языке – это «притеснение», а когда просто бандиты обложили данью всех жителей Донбасса и погрузили в нищету всех и каждого ограбили – это называется «защита русскоязычного населения от притеснения». Не перепутайте», — сыронизировал Казанский.

Ранее мы сообщали, что Казанский ответил на слова Путина о том, что Ленин «создал Украину».