Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.



Первая леди Украины 29 декабря пришла в прямой эфир шоу «Сніданок з 1+1», где рассказывала телезрителям о здоровом питании. В частности, Елена Зеленская решила поделиться, чем питается её семья и отметила, что они часто кушают скумбрию:



«Вот мы сами покупаем и сами готовим обычные продукты. Купили мороженную скумбрию, из неё можно приготовить немало вкусных блюд. Так вот, она стоит по 8 гривен за килограмм.. Ну да, мы кушаем блюда из скумбрии».



Уже чуть позже супруга украинского президента опубликовала пост в соцсети Instagram, где извинилась свою оговорку в прямом эфире. Зеленская отметила, что, конечно же, рыбу по 8 гривен за килограмм купить нельзя, и она имела в виду, что рыба стоит по 8 гривен за 100 грамм:



«Я прошу прощения, потому что во время сегодняшнего эфира высказалась неправильно. Мороженая скумбрия стоит, в среднем, 8 гривен за 100 грамм. Я благодарна зрителям, которые так внимательно смотрят телеэфир, особенно ранним утром».

Напомним, ранее мы писали, что Елену Зеленскую атаковали в соцсети из-за указа Минобороны о военном учёте для женщин.