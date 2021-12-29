Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического исследования, проведенного соцслужбой Центра им. Разумкова и Фондом «Демократические инициативы».

В случае если бы во второй тур президентских выборов вышли бы действующий президент Владимир Зеленский и экс-глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, то победителем стал бы бывший глава парламента. Во втором туре президентских выборов свой голос готовы отдать более 56% опрошенных. В свою очередь за действующего президента готовы голосовать почти 44%.

Кроме того, экс-спикер парламента, согласно результатам опроса, победил бы и пятого президента Петра Порошенко. За последнего готовы проголосовать 39% респондентов, а за экс-главу парламента 61%.

Социологи отмечают, что по сравнению с результатами соцопроса проведенного в ноябре количество тех, кто готов поддерживать экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова выросло.

Стоить отметить, глава государства Владимир Зеленский по-прежнему остается лидером президентского рейтинга на национальном уровне. Дмитрий Разумков, согласно результатам опросов, занимает 5 или 6 место.

К слову, ряд политических экспертов считают, что часть электората президента Владимира Зеленского уже перешла к экс-спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Ранее мы сообщали, что Золотарев объяснил, почему рейтинг Зеленского сильно «просел».