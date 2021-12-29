Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Но существуют люди, которые действительно обладают магическим даром, который, как правило, базируется на их мощной энергетике.

Астрологи представили трех представительниц зодиакального круга, которые от рождения обладают даром магии.

Скорпион

Скорпионов-женщин специалисты относят к одному из самых мистических знаков Зодиака. Многие из них обладают поистине колдовскими способностями. Причем часто они даже сами об этом не подозревают. Они могут очаровывать и гипнотизировать, и делают это так мастерски, что люди этого даже не замечают. Скорпионы обладают мощной энергетикой, которая может быть ка позитивно, так и негативной. Поэтому колдовство, порча, сглаз — это то, в чём Скорпионы могут преуспеть.

Козерог

У Козерогов самый «дурной глаз» из всех Зодиаков. Причиной тому – зависть. Причем они проявляют ее, когда для зависти нет объективных причин. Также Козерогов относят к тем знакам, которые не поддаются цыганскому гипнозу.

Рыбы

Рыбы также вошли в список знаков, способных к колдовству. Это самый таинственный и непредсказуемый знак Зодиака, наделенный сильной интуицией и мощной энергетикой. Рыбы могут направить ее, чтобы насолить недоброжелателю. Особенно это касается неверных супругов. За обман женщины-Рыбы изменник может поплатиться не только своим благополучием, но и здоровьем.

Ранее мы сообщали о том, что Ванга предсказывала этим Зодиакам удачу и приятные перемены в 2022 году.