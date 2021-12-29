Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «4 Канал».

Журналистка и телеведущая Янина Соколова рассказала, откуда жителям ОРДЛО брать информацию, учитывая то, что все СМИ на неподконтрольных Украине территориях Донбасса вещают российскую пропаганду.

Журналистка считает, что в условиях тотальной российской пропаганды сложно «остаться адекватным». Она советует жителям оккупированных территорий, искать правдивую информацию в Интернете и доверять журналистам и СМИ с проукраинской позицией.

«Исключительно в Интернете, из Telegram-каналов проукраинских журналистов, Telegram-каналов почетных изданий с высоким уровнем профессиональной журналистики, Думаю, что это несложно найти», — сказала Соколова.

При этом журналистка заявила, что на оккупированных территориях практически невозможно оставаться справедливым журналистом, иначе оккупанты отправят «на подвал» в тюрьму «Изоляция».

Ранее мы сообщали, что Соколова отреагировала на смелое признание Путина по Донбассу.