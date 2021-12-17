Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на выпуск авторской программы Янины Соколовой «Вечер».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на оккупированном Донбассе напоминает «геноцид».

Прокомментировала заявление хозяина Кремля журналистка и телеведущая Янина Соколова. Она заявила, что это смелое признание и напомнила, что ОРДЛО полностью контролирует российская армия, а значит, вся ответственность за происходящее лежит на России.

«Даже Путин не выдержал и назвал вещи своими именами… Очень смелое признание, Владимир Владимирович. Всем очевидно, что геноцид проводит та армия, которая контролирует территорию. А напомните, чья армия и силовики контролируют так называемые «Л/ДНР». Правильно – российская», — заявила журналистка.

Соколова отметила, что на оккупированных территориях Донбасса людей убивали за украинский флаг, а также то, что детей и взрослых заставляют оформлять российские паспорта и псевдопаспорта непризнанных «республик».

По словам журналистки, оккупированный Донбасс превратился в настоящее нищее гетто, где невозможно отстоять свои права.

«Геноцид ли это? Конечно, геноцид», — заявила Соколова.

Ранее мы писали, что Соколова неожиданно обратилась к Поклонской.