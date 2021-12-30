Информацию передает «НБН», ссылаясь на Unian.net.

Второе место по эффективности эксперты отдают препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech, созданному в Германии компанией BioNTech совмстно с американской компанией Pfizer.

Этой информацией поделился украинский врач-иммунолог Федор Лапий. Он также рассказал, что далее по эффективности идут AstraZeneca, созданная Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией и китайский препарат CoronaVac.

«Эти данные взяты на основе опыта использования вакцин в разных странах по предупреждению тяжелого течения болезни, госпитализации, поступления пациентов в отделение интенсивной терапии или смертей», — отметил врач.

По его словам, все эти вакцины по своей эффективности находятся в интервале от 90 до 100%.

Как известно, ранее украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская называла самой безопасной вакциной препарат CoronaVac.

Ранее мы сообщали о том, что Украинцам нужно готовиться к погодным аномалиям: синоптик дал неожиданный прогноз на январь-февраль.