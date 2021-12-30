Информацию передает «НБН», ссылаясь на «РБК».

В то время существовало много разных привычек, которые объединяли людей и которые для молодого поколения кажутся ненужными и даже нелепыми.

Современники назвали три такие привычки, от которых следовало бы сегодня отказаться.

Мебельные гарнитуры

Многие жители Украины до сих пор не могут избавиться от старых сервантов с сервизами и хрусталем, которые выставлялись напоказ, а также другой мебели тех времен. Сегодня такую мебель уже не встретишь, потому что это и не модно, и не стильно, да и дарить наборы посуды считается дурным тоном.

Захламленные балконы

Балконы, заваленные всем, чем угодно, от старой посуды, картошки, стройматериалов до лыж и велосипедов, были отличительным признаком «советского человека». Привычка хранить на балконе весь хлам — это тоже пережиток прошлого.

Хранение старых вещей

Нельзя не согласиться с тем, что к вещам нужно относиться аккуратно и бережно. Но когда видишь в гардеробе старые вещи с многими заплатами, то это также наводит на мысль о пережитках прошлого и ностальгии по «совку».

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