Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического исследования от «КМИС».

Вот-вот наступит Новый 2022 год. Социологи выяснили, какие же подарки хотят увидеть украинцы «под елочкой». Выяснилось, что для большинства опрошенных деньги не являются самым желанным подарком на Новый год.

Большинство респондентов (18,4%) хотели бы в качестве подарка на Новый год получить романтическое путешествие. При этом социологи отмечают, что в «доковидные» времена на первом месте были деньги, но сейчас желания украинцев немного изменились.

На втором месте самых желанных подарков – автомобиль и аксессуары к транспортному средству (почти 12% опрошенных). На третьем месте деньги – их мечтают найти «под елочкой» более 10% опрошенных.

Немного меньше опрошенных (9,2%) хотели бы получить на Новый год смартфон, бытовую технику более 6,5%, компьютер или планшет более 5%.

Косметику или духи более 4% опрошенных.

Остальные варианты подарков, представленные в списке, набрали менее 3% голосов респондентов.

Опрос был проведен в период с 3 по 11 декабря. Участниками социологического исследования стали 2 тыс. респондентов.

Ранее мы сообщали, что депутаты рассказали, какие подарки получали в детстве на День святого Николая.