Результаты социологического опроса United Surveys показали, что 47,4% граждан Польши опасаются, что государство-террорист может совершить акт вооруженной агрессии против их страны, информирует «НБН» со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

12% респондентов убеждены, что глава Российской Федерации Владимир Путин вынашивает такие военные планы, более 35% опрошенных скорее согласны с утверждением, что страна-агрессор в будущем может напасть на Польшу.

Еще 38,2% участников исследования считают иначе: 8,7% граждан Польши скорее не согласны с утверждением, что кремлевский диктатор хочет осуществить вторжение на территорию их страны, а 29,5% опрошенных категорически не верят в такую перспективу.

Ранее социологи выяснили, как граждане Польши относятся к предоставлению Варшавой льгот для беженцев из Украины.