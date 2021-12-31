Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-страницу журналиста Дениса Казанского.

Журналист и делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский показал видео, на котором молодой парень, житель Донецка рассказывает об уровне жизни в оккупированном городе. Парень осваивает профессию электрика и параллельно уже работает по этой специальности.

По словам юного жителя Донецка, как только он начал работать его зарплата составляла 7 тыс. рублей (чуть больше 2,5 тыс. гривен). Однако потом, по словам парня, зарплату ему повысили и сейчас она составляет 13 тыс. рублей (4,8 тыс. гривен). То есть, получается, что зарплата парня намного меньше, чем минимальная зарплата на подконтрольной Украине территории (с 1 декабря 2021 года размер минимальной заработной платы в Украине составляет 6500 гривен, — ред.).

На видео парень рассказывает, что ему не хватает этих денег на жизнь.

«Я максимум могу себе теплую обувь, она, как раз стоит 7 тыс. Ни на еду, ни на что не хватает. Честно, на жизнь не хватает. Сейчас подняли зарплату, но все равно не хватает», — признается парень.

Журналист Денис Казанский лаконично прокомментировал рассказ парня о реалиях жизни в оккупированном Россией Донецке.

«Как хорошо стало! Не то, что при «фашистах»», — сыронизировал журналист.

Парень рассказывает о жизни в Донецке при «русском мире».



— Сначала зарплата была 7 тысяч рублей, а теперь повысили аж до 13 тыс (4700 грн, меньше украинской минималки).



Не хватает даже на еду.



Как хорошо стало! Не то, что при фашистах! pic.twitter.com/NoJJVoiIOY — Денис Казанський (@den_kazansky) December 31, 2021

Ранее мы сообщали, что Казанский показал, какое признание прозвучало в Донецке.