Как информирует «НБН», во время интервью телевизионному каналу России главарь ОРДО пожаловался, что якобы Киев не выполняет требований Минских договоренностей. И именно это предоставляет шанс псевдореспубликам самостоятеьно определить собственное будущее, вне украинского государства.

Цитата из зявления Пушилина российским СМИ:

«То, что сказал глава Кремля Владимир Путин, весьма четко пересекается с теми устремлениями, которые были у нас, и которые остаются с 2014-го. Крайне сложным вопросом является то, почему же не получаются некоторые вещи, и что нужно делать. Сегодня можно констатировать что, так называемый рецепт под названием Минских соглашений не работает».

При этом он продолжил:

«Но, принимая к вниманию то, что Киев не использует тот шанс, который ему предоставляется с помощью механизма Минских соглашений, ОРДЛО имеет шанс требовать самоопределения, причем вне украинского государства. И это тоже прописано в некоторых международных нормативных правовых актах. К примеру, это способствовало тому, что в свое время появилась такая страна, как Косово».

Напомним, ранее мы уже писали о стиле жизни главаря ОРДО Дениса Пушилина.