Пророчество Нострадамума предупреждает жителей планеты о несчастьях, которые произойдут в 2022 году. Астролог предсказал стихийные бедствия, которые неоднократно будут накрывать Землю.

В частности, существует высокая вероятность множества землетрясений. Однако самая масштабная катастрофа, по словам Нострадамуса, случится в глубинах Азии. Оракул не назвал точную дату, когда произойдет бедствие в этом регионе, отметив, что печальное событие произойдет в середине дня, пишет «НБН» со ссылкой на dailymail.co.uk.

Также Нострадамус предсказал в 2022 году голод по причине бедствия. Вскоре станет больше людей, которые не смогут покупать себе продукты. Астролог предупредил, что мед станет дороже, чем воск для свечей, а цена на пшеницу будет ужасать.

Согласно пророчеству, на Земле не прекратятся войны, кроме того Париж станет эпицентром военных действий, оказавшись в осаде.

Также увеличится количество беженцев, которые будут спасаться от войны и искать лучшей жизни в других странах.

Нострадамус в своем предсказании предупредил человечество о том, что в 2022 году «рыба сварится в морях», очевидно подразумевая глобальное потепление. Также он предрек длительные засухи, прогнозируя планете 40 лет без дождей. На смену этому периоду, по словам астролога, придут наводнения, которые станут причиной массовых жертв.

Ранее болгарская предсказательница Ванга сделала пророчество о судьбе России в 2022 году. Провидица предрекла развал государства и разделение его на две страны.