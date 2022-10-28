На своей Facebook-странице рупор путинского режима внезапно заговорил о больших проблемах и катастрофе, которая назревает в Российской Федерации, информирует «НБН».

По словам Горного, тревожность царит не только в российской глубинке, но уже и в столице. Он отметил, что в Москве преобладают плохие настроения, поскольку горожане привыкли к понятной и удобной жизни, а сейчас их зона комфорта разрушена.

Жители столицы недовольны отсутствием перспектив, проседанием доходов и потоком плохих новостей. Пропагандист признался, что все его знакомые раздражены из-за нынешних реалий и неопределенности. Москвичи не могут строить планы на будущее и боятся за своих детей.

Горный добавил, что не все готовы и не все хотят «идти строем под барабанный бой», понимая, что происходит. Он добавил, что как всегда «верхушка что-то мутит», а пожинать плоды ее действий как всегда будет народ.

Рупор путинского режима убежден, что РФ вскоре постигнет катастрофа, которая затронет социальную и экономическую жизнь страны. По его мнению, вопрос состоит в том, где «рванет раньше» и «в каком месте треснет».

Напомним, что пропагандист RT опозорился, выдавая себя за иностранного корреспондента. Псевдожурналист выдал себя в момент обстрела.