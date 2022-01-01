По заказу украинского Минздрава учреждение 30 декабря 2021 года договорилось о доставке в Украину препарата Tocilizumab. Стоимость лекарства швейцарской компании обошлось в почти 25 миллионов гривен.

Соответствующий отчет появился на странице «Медицинские закупки Украины» в Facebook, информирует «НБН».

В публикации идет речь о доставке 2300 флаконов Tocilizumab дозировкой 200 мг/10 мл и 840 флаконов этого же препарата дозировкой 80 мг/4 мл. Швейцарскому производителю за лекарство для ковидных больных, которое должны доставить до 1 марта, Украина заплатила 24,36 миллионов гривен.

Известно, что Tocilizumab – иммунодепрессант, то есть препарат, который уменьшает активность иммунной системы. Его используют при лечении артритов. Лекарство имеет ряд побочных эффектов, в частности у пациентов могут возникать серьезные инфекции.

Tocilizumab действует на воспаление, которое возникает из-за инфицирования коронавирусной инфекцией. Лекарство снижает гиперактивность иммунной системы, по причине которой человек страдает дыхательной недостаточностью и может умереть от асфиксии. Препарат не нужно принимать в качестве профилактики от COVID-19.

В начале пандемии в Италии и КНР заявили, что лекарство дает положительный результат для инфицированных коронавирусом. В тот момент лекарство не числилось в рекомендациях авторитетных источников.

Позже в октябре 2020 года представили результаты нового исследования препарата. Выяснилось, что больше 27% больных COVID-19, которым в отделении интенсивной терапии получали Tocilizumab, умерли в течение месяца. В то же время, доля умерших от коронавируса пациентов, которые не принимали лекарство, составила 37%.

Ранее замглавы Минздрава Игорь Кузин заявил, что Украина разрабатывает свой препарат для вакцинации от коронавируса. Над созданием вакцины уже работают две команды украинских ученых.