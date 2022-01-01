В частности, как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», на этот раз в ОРДО заявили, что Российская Федерация примет определенные «правовые» акты, последствием чего станет улучшение уровня жизни жителей временно оккупированных Донецка и Луганска. Об этом, как говорится в материале, заявил так называемый «депутат» самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Бердичевский Владислав.

Цитата из заявления сепаратиста:

«В отношении «республик» со стороны Российской Федерации могут быть приняты очередные нормативно-правовые акты. Это позволит значительно улучшить жизнь местного населения».

В это же время оккупант добавил, что указ Владимира Путина, которым Россия признала продукцию, произведенную на территории ОРДЛО, может повлечь создание целого ряда рабочих мест, увеличение уровня заработной платы…

Напоследок сторонник агрессивной политики Кремля добавил:

«Все эти изменения уже очень скоро произойдут».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Пушилин анонсировал жизнь ОРДЛО вне Украины.