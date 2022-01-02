Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», для пропуска граждан на въезд и выезд в понедельник, третьего января, начнет работать КПВВ «Еленовка».

Оккупационные силы сообщили, что для того, чтобы можно было выехать через данный дорожный коридор, людям нужно обязательно иметь регистрацию на подконтрольной Кабинету министров Украины территории.

Для граждан, которые имеют регистрацию на временно оккупированной территории Донецкой области, чтобы выехать из ОРДО через КПВВ «Еленовка», нужно будет обратиться в так званый «межведомственный» оперативный «штаб», где им смогут выдать разрешение на выезд.

Чтобы наоборот, въехать на территорию временно оккупированной Донецкой области, людям нужно иметь с собой разрешение так званого штаба.

Также отмечается, что при въезде на территорию самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики», людям будут проводить обследование на инфекцию коронавируса COVID-19 (бесплатно).

Напомним, ранее мы уже писали о хаосе на КПВВ Донбасса со стороны российско-оккупационных войск.