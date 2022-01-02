Как информирует «НБН» со ссылкой на вечернюю сводку, по состоянию на семнадцать часов нарушений режима «тишины» со стороны российско-оккупационных войск не наблюдалось.

В сообщении пресс-центра ООС говорится:

«С наступлением сегодняшних суток со стороны незаконных вооруженных формирований России, обстрелов позиций Вооруженных сил Украины зафиксировано не было. Украинские защитники продолжают держать под собственным контролем ситуацию на фронте. Силы ООС выполняют задания по отражения российской агрессии и ее сдерживанию».

Напомним, ранее мы уже писали об утренней сводке пресс-центра штаба ООС по Донбассу.