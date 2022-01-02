Как информирует «НБН», на своей Facebook-странице заместитель Коростенского городского головы Наталья Чижевская сообщила, что после ранения на фронте, украинский защитник был госпитализирован. Однако, первого января от последствий попадания пули вражеского снайпера, 21-летний житель Коростеня Игорь Тычина скончался.

Цитата из сообщения мэра Коростеня:

«В Коростень пришла трагическая весть. После полученного на Донбассе ранения от снайпера вражеских сил в больнице скончался 21-летний местный житель Игорь Тычина. Медики, как только могли, боролись за его жизнь. Однако первого января 2022 года жизнь молодого защитника оборвалась».

Согласно информации городского головы Коростеня, Герой Украины воевал в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

screenshot — facebook.com/profile.php?id=100003353861884

Напомним, ранее сегодня мы уже писали об утренней сводке пресс-центра штаба ООС о ситуации на фронте.