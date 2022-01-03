Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-центр ГСЧС Украины.



В частности, обильные осадки в виде снега прогнозируют в:



Черниговской области

Сумской области

Полтавской области

Кроме этого, на севере, в центре и на востоке Украины будет гололед на дорогах. Автомобилистов и всех других участников дорожного движения просят быть осторожными.



Также, по всей Украине прогнозируют сильные порывы ветра — 15-20 м/с, в связи с чем в стране объявлен первый уровень опасности.

Кроме этого, по ифнормайии спасателей, 3-4 января в горах Закарпатской области сохраняется высокая опасность схождения лавин из-за оттепели. Объявлен третий уровень опасности.

Напомним, ранее мы писали о погоде на 3 января.