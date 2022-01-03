Об этом со ссылкой на водоканалы ОРЛО пишет «НБН«, ссылаясь на «ТСН«



Так, жители Перевальского района, а также жители Алчевска, Брянки, Кировска и Стаханова остались практически без воды. У проживающих в Первомайске воды нет вообще.



Как сообщают «власти» ОРЛО, водоснабжение прекратилось из-за аварийной ситуации на Западной фильтровальной станции на подконтрольной Украине территории. Из-за этого оккупанты заявили, что жители ОРЛО остались без воды именно из-за действий Киева:



«С 21 часов 2 декабря Украина прекратила водоснабжение из Западной фильтровальной станции по причине повреждения магистрального водопровода диаметром 1200 мм от насосной станции ЗФС -3. Как следствие, подача воды ограничена в Алчевск на 30%, Славяносербск и Перевальский район на 50%, Стаханов, Кировск, Брянск — на 60%, Первомайск — на 100%».



Возобновить полноценную подачу воды оккупанты обещают тогда, когда Украина возобновит подачу воды с насосной станции ЗФС-3.

Напомним, ранее мы писали, что в ОРЛО принято решение о выплате денежных компенсаций местным жителям.