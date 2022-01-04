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Некоторых ждут глобальные изменения — новые отношения, путешествие, карьерный рост или даже переезд.

Астрологи назвали Зодиаков, чья жизнь круто изменится в 2022 году Тигра. Их ждут перемены и приятные сюрпризы.

Близнецы

Близнецам 2022 год подарит изменения, которые им точно понравятся. Их ждут совершенно новые перспективы и проекты, которые уже с первых месяцев наступившего года начнут радовать прекрасными успехами. Астрологи советуют при этом не отказываться от поддержки близких и коллег по работе.

Скорпион

Скрытным Скорпионам придется научиться открыто выражать свои чувства, и это позволит им найти человека, с которым можно идти хоть на край земли. А помимо этого Скорпионов ждет карьерный рост и существенная прибавка к зарплате.

Стрелец

Авантюрные Стрельцы будут в 2022 голу много путешествовать, и даже не исключено, что они сменят свое место жительства. А финансовые успехи позволят представителям этого знака Зодиака приобрести приличный дом. И он будет не лишним, так как в их семьях не исключается пополнение.

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