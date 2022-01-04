Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Ирины Геращенко.

Народная избранница от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко сообщила в социальной сети Facebook о том, что она получила серьезную травму из-за гололеда. Соратница пятого президента Петра Порошенко сломала ногу. По словам политика, два ближайших месяца ее нога будет в гипсе, а передвигаться она будет вынуждена при помощи костылей.

Кроме того, народная избранница добавила, что она поломала правую ногу, которую уже ломала 11 лет назад, катаясь на лыжах.

Пользователи социальной сети не оставили Геращенко без слов поддержки. Соратники Геращенко, политические и культурные деятели, журналисты желают ей скорейшего выздоровления, и, конечно же, сочувствуют внезапным проблемам со здоровьем.

«Пусть эта неприятность поскорее пройдет. Выздоравливай». «Выздоравливайте, Ирина, и пусть без последствий». «Пусть все будет хорошо. Очень жаль». «Выздоравливайте без последствий. И хорошего настроения, несмотря ни на что», — пишут пользователи под публикацией Геращенко.

К слову, ранее Ирину Геращенко оскорбил в Раде «слуга народа» Александр Ковальчук. Впоследствии конфликт закончился извинениями от «слуги народа».