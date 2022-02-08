Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу депутата Ирины Геращенко.

Президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что РФ готова предоставить политическое убежище пятому президенту Украины Петру Порошенко.

В «Европейской Солидарности» не замедлили с ответом хозяину Кремля. Соратница Порошенко, депутат Ирина Геращенко заявила, что их команда работает над тем, чтобы Путин получил вечное «политическое убежище» в Гааге. Иными словами, Геращенко дала понять, что рано или поздно российскому лидеру придется ответить за военные преступления.

«По поводу Путина, то мы работаем над тем, чтобы он смог получить вечное «политическое убежище» где-то в районе Гааги. Так и будет», — заявила она.

Кроме того, она заявила, что это мечта нынешнего президента Владимира Зеленского, чтобы Петр Порошенко выехал за пределы Украины.

«Это не будет», — заверила она.

Она призвала проукраинскую оппозицию и представителей власти объединиться ради того, чтобы Путин ответил за свои преступления.

«Не дадим Путину раскалывать и ослаблять нас и страну», — подытожила она.

Ранее Геращенко обращалась ко всем, кто радовался, что Порошенко «сбежал».