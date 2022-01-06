Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Печерский суд Киева в рамках дела о госизмене наложил арест на все имущество и активы пятого президента Украины, лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко. Соответствующее решение было принято по ходатайствованию прокуратуры. Сообщил об этом один из адвокатов экс-Гаранта Конституции.

Примечательно, что полного текста решения суда на данный момент нет. По данным СМИ, полный текст появится через неделю – 14 января.

Тем временем защитники экс-главы государства намерены подавать апелляцию.

В свою очередь соратники Петра Порошенко в социальных сетях выразили свое возмущение решением Печерского суда. Некоторые из них присутствовали в суде.

Например, народный депутат от «ЕС» Владимир Арьев в социальной сети Facebook отметил, что данное решение суд принял «по заказу Банковой» на Святвечер и на годовщину вручения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Еще одна народная избранница от «ЕС» Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook тоже заявила, что за решением суда стоит нынешняя команда власти. Депутат считает, что после ареста имущества Порошенко их лидера ждут обыски.

«Это неправомерное решение углубляет политический кризис в стране и сталкивает лбами власть и проевропейскую оппозицию», — пишет депутат.

По словам Геращенко, сталкивание лбами и поляризация общества играет исключительно на пользу Кремля. Депутат считает, что Кремль может воспользоваться слабостью и в любой момент может нанести новый удар по Украине.

Накануне решения Печерского суда стало известно, когда Порошенко вернется в Украину. Дату приезда он сообщил сам.