Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передает «НБН».

Депутат Ирина Геращенко подтвердила, что пятый президент Петр Порошенко вернется в Украину 17 января. Она поделилась публикацией партии «Европейская Солидарность», в которой сообщаются детали возвращения Порошенко, а также обратилась ко всем, кто считает, что политик «сбежал» за границу.

«Официально. Всем, кто радовался, что Петр Порошенко «сбежал», кто посылает сигналы, что «лучше не возвращаться», «Европейская Солидарность» советует «закрыть рот» — Петр Порошенко возвращается 17 января утром», — сообщила депутат.

Кроме того, он призвала власть не тратить зря средства на «незаконную слежку» за Порошенко.

«Не тратьте зря средства на незаконную слежку, прослушивания и шпионство за лидером оппозиции», — пишет народная избранница.

Стоить отметить, что ранее политолог Владимир Фесенко засомневался, что Порошенко может вернуться в Украину 17 января.