Информацию передает «НБН», ссылаясь на 24tv.ua.

Вредные вещества, токсины, попадая внутрь организма могут оказывать на него губительное действие. И здесь вступает в действие печень человека, которая выступает в роли «фильтра», оберегая организм от негативного воздействия.

Печень является самой большой железой человека, и она имеет для него очень важное значение.

«Важность этого органа определяется тем, что человек без печени жить не может так же, как без сердца, мозга или почек», — отмечают специалисты.

Главными функциями печени являются: детоксикационная, синтез холестерина, синтез, хранение и секреция желчи, регуляция жирового обмена, синтез некоторых гормонов;

Этот уникальный орган человека обезвреживает токсины, среди которых аммиак, этанол, формальдегиды, ацетон, различные яды и аллергены. Печень выводит их с помощью желчи.

Однако при постоянных больших нагрузках на печень она может давать сбой и тогда организм человека может страдать от воздействия токсических веществ.

При этом сама печень не сразу сигнализирует о наличии патологии, поэтому полезно знать о симптомах заболевания этого органа.

Иногда это может быть просто непривычная постоянная усталость. Однако чаще всего симптоматика проявляется в виде тошноты, боли и ощущения распирания в правом подреберье, пожелтение кожи и склер, кожный зуд (особенно ночью), внезапные аллергические реакции, которых раньше не наблюдались, лейконихия (белые ногти), сосудистые звездочки, кожная сыпь, диарея, светлый кал, повышение температуры, частые головные боли, непереносимость жирной пищи, общая слабость.

Появление подобных симптомов говорит о необходимости обращения к врачу.

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