Об этом пишет «НБН» ссылаясь на посольство Украины в Казахстане.



По информации ведомства, в городе Алматы, а также в Алматынской и Мангистауской областях введено чрезвычайно положение из-за массовых протестов граждан. Он будет действовать с 5 по 19 января сего года:



«Мы рекомендуем украинцам отложить свои визиты в Казахстан. Тем гражданам Украины, которые уже находятся в Казахстане, рекомендуем не посещать места массового скопления людей, пока в стране действует чрезвычайная ситуация».



В случае необходимости посольство Украины в Казахстане просит обращаться по номеру телефона +7(705)755 66 10.



Добавим, что протесты в Казахстане начались после того, как власть подняла цены на сжижений газ почти в два раза. После протестов власти вернули прежнюю цену на газ и даже отправили в отставку правительство, но протесты только вспыхнули с новой силой.

Отметим, что на днях Алексей Венедиктов заявил, что Россию ждут проблемы с Казахстаном.