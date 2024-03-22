О том, что в течение двух прошедших месяцев, Украине выделили только крошечный процент от обещанного, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, озвученное вице-премьером/ главой Министерства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, прозвучавшее в период проведения ежегодного «Киевского Форума безопасности» сегодня, 22-го марта, и опубликованное YouTube-каналом «Open Ukraine».

По словам Стефанишиной, она желает обратить внимание на то, что сейчас сформировалась «очень плохая ситуация», поскольку на протяжении двух месяцев, Киев профинансировали лишь 10-ю процентами от запланированной суммы, необходимой для выживания государства.

Кроме того, не получена и военная помощь, объем которой определялся почти целый год, в рамках формата «Рамштайн», при участии представителей более, чем 50-ти стран мира.

При этом, Белый Дом тоже активно призывает Банковую к более сдержанной ответной реакции на проблематику выделения американского пакета помощи.

Ранее мы писали о том, что в ОПУ отреагировали на информацию, касающуюся требований США о прекращении ударов по российским НПЗ.