Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГБР, обнародованная сегодня, четвертого января, информация о том, что из Печерского суда Киева, 29 декабря минувшего года, следователь Государственного бюро расследований якобы отозвал ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы государства Петра Порошенко, не является достоверной.

При этом в ГБР отметили, что обнародованные данные не соответствуют действительности, та как «никакие процессуальные решения не принимались».

Также в ведомстве напомнили, что пятого президента Украины подозревают в совершении госизмены, а также тому, что он якобы содействовал незаконным вооруженным формированиям Донбасса. Как добавили в ГБР, о подозрении Петру Алексеевичу сообщили двадцатого декабря.

В свою очередь, когда журналист «Украинской правды» задал вопрос представителю ГБР о том, действительно ли дело против Порошенко отозвали из суда, там ответили, что в данной ситуации речь идет о другом подозреваемом, а не Петре Алексеевиче.

Как известно, сам Петр Порошенко сейчас находится за границей, откуда обещал вернуться на Родину согласно своему рабочему графику.