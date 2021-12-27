Как информирует «НБН», в интервью журналистам «5 канала» бывший гарант Конституции Украины отметил, что он в любом случае вернется в Украину, и сделать он это намерен уже в ближайшее время.

Так, Порошенко утвердительно ответил на вопросы множества о его возвращении на Родину. По его словам, это произойдет в первой половине января.

Цитата из заявления Порошенко:

«Я точно, не отступая от собственного графика, вернусь в Украину. Это будет в первой половине января. Да, кстати, и свой график я не намерен согласовывать с Зеленским».

При этом бывший президент добавил:

«Когда я вернусь, обязательно предоставлю ответы на все вопросы. И относительно государственной измены, и на счет финансирования терроризма».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Петр Алексеевич Порошенко озвучил резонансные детали относительно того, по какой цене Украина могла закупить газ для населения. Он отмечал, что у «Нафтогаза» были деньги для этого.