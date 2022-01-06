Об этом сообщает «НБН».

В социальных сетях показали нынешнее состояние дорог в оккупированной Макеевке. Снимками поделился в Telegram-журналист, делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский. На фото можно увидеть, как малотоннажный грузовик буквально тонет в огромной яме на дороге.

Журналист Казанский пишет, что так выглядит жизнь там, куда пришел «русский мир».

Фотографии быстро разлетелись и другими соцсетями. Дороги в захваченной российскими оккупантами Макеевке показал и блогер, который работает в социальной сети Twitter под ником «hochu domoy v ua».

«Просто дорога в Макеевке», — подписал кадр блогер.

Пользователи пишут, что так выглядят дороги, куда пришли российские оккупанты.

««Русский мир» во всей красе». «Наконец-то дождались и у них уже полная Россия», — пишут комментаторы.

Просто дорога в Макеевке… pic.twitter.com/zxyj77SDcX — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) January 6, 2022

К слову, ранее журналист Денис Казанский показал рассказ молодого парня о жизни в Донецке. На видео парень жалуется, что ему не хватает его зарплаты на жизнь.