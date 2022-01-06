Об этом сообщает «НБН».
В социальных сетях показали нынешнее состояние дорог в оккупированной Макеевке. Снимками поделился в Telegram-журналист, делегат от Украины в ТКГ Денис Казанский. На фото можно увидеть, как малотоннажный грузовик буквально тонет в огромной яме на дороге.
Журналист Казанский пишет, что так выглядит жизнь там, куда пришел «русский мир».
Фотографии быстро разлетелись и другими соцсетями. Дороги в захваченной российскими оккупантами Макеевке показал и блогер, который работает в социальной сети Twitter под ником «hochu domoy v ua».
«Просто дорога в Макеевке», — подписал кадр блогер.
Пользователи пишут, что так выглядят дороги, куда пришли российские оккупанты.
««Русский мир» во всей красе».
«Наконец-то дождались и у них уже полная Россия», — пишут комментаторы.
К слову, ранее журналист Денис Казанский показал рассказ молодого парня о жизни в Донецке. На видео парень жалуется, что ему не хватает его зарплаты на жизнь.
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