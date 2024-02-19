Telegram-канал «Новости Донбасса» написал, что утром жители временно оккупированной Макеевки сообщили о взрывах в городе, после чего поднялся столб дыма. Перед этим была слышна работа противовоздушной обороны «второй армии мира», информирует «НБН».

В результате «бавовны» Червоногвардейский район на западе Макеевки оказался частично обесточен. Российские паблики пишут, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Telegram-канал monitor заявил, что в городе прилетело по нефтебазе россиян. В Сети начали распространяться кадры с места удара.

Фото – t.me/nexta_live

Фото – t.me/war_monitor

Напомним, что утром 19 февраля было неспокойно и во временно захваченном Мариуполе – жители слышали взрывы. Советник мэра Петр Андрющенко, ссылаясь на источники, сообщил о падении самолета войск РФ.