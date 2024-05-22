Российский Telegram-канал «Mash на Донбассе» около 12:20 сообщил о взрывах во временно оккупированной Макеевке на Донетчине. По словам очевидцев, было несколько прилетов по центру города.

Фото — t.me/mash_donbass

Telegram-канал опубликовал несколько фотографий «бавовны» в Макеевке, на которых зафиксирован дым над оккупированным россиянами городом, информирует «НБН».

Фото — t.me/mash_donbass

Также местные паблики пишут, что один из снарядов прилетел возле частного дома, здание загорелось, в результате пострадала женщина. В Сети показали кадры пожара.

На данный момент информации о том, что именно оказалось под ударом в Макеевке нет.

Напомним, 20 мая сообщили о прилетах в поселке Юбилейное в пригороде Луганска. Начальник областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что на территории населенного пункта российские захватчики обустроили свой штаб. По словам чиновника, удар ВСУ поразил живую силу и офицерский состав путинских войск.