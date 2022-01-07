Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», на сепаратистских ресурсах появился материал, в котором звучит предупреждение в сторону россиян, осуществляющих военные действия против нашей страны.

В частности, в сообщении речь идет о том, что боевикам не стоит легкомысленно относиться к помощи Запада украинскому государству.

При этом паблик ОРДО обнародовал фотографию, деланную внутри катера Mark VI, которые передаются украинской стороне Соединенными Штатами Америки.

Согласно мнению автора материала, когда речь идет относительно современного оружия, то зачастую далеко не все понимают, что именно это такое. А еще, согласно данным публикации, средства массовой информации и вовсе пишут о том, что Вашингтон «пичкает» Вооруженные силы Украины сплошным «хламом».

В сообщении сепаратистского паблика отмечается:

«Даже если посмотреть только на эти снимки, то можно понять, что в Украину передают весьма современное оружие и вооружение. Но если честно, то это и вовсе похоже на какой-то космический корабль. А посему ни в коем случае нельзя недооценивать ту помощь, которую Запад передает Украине».

Паблики ОРДО опубликовали фото военной техники Украины. Фото — donpress.com

Касательно ситуации на Донбассе то, несмотря на все достигнутые соглашения о прекращении огня, российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины.