Однако, как пишет «НБН», это не помешало политическому эксперту, экс-народному депутату Верховной Рады Украины Тарасу Чорновилу проккоментировать отпуск Верховного главнокомандующего.

В своем телеграм-канале политик сначала опубликовал разлетевшееся вчера по СМИ видео с ДТП на курорте в Карпатах, а уже в следующем своем посте он прокомментировал его, затронув тему отдыха Зеленского.

screenshot — t.me/Chornovil_official

Цитата из поста Чорновила:

«Мы уже давно знаем, что они там идиоты. Им плевать на правила и ограничения, ведь это для лохов, копошащихся где-то под ногами — тоже. Захотелось «величайшему» шмаркле, чтобы его подвезли с комфортом прямо на трассу — повезли да еще с целым кортежем. Получился, как всегда, позор».

Говоря об отпуске Зеленского, Тарас Черновил продолжил:

«Это же Порошенко за всю каденцию один раз в 5 дней слетал отдохнуть исключительно за свои собственные деньги, оплатив заодно проживание и немногочисленной охране, и экипажу, и офицеру-оператору защищенной связи (Зеленский вообще не в курсе для чего это нужно в воюющей стране). А тут за первую неделю года уже второй раз в отпуск выбрался. И там стоимость отдыха со всеми сопутствующими расходами за всю свору вытягивает на годовой заработок всего коллектива средней школы или небольшой поликлиники».

Подняв тему, откуда идут деньги на такой отдых, политик добавил:

«И все за деньги либо открыто взяты из бюджета, либо оттуда украдены из-за механизмов Великого ворования, или прямой коррупции. Кстати, невключение за две недели этих расходов в электронную декларацию Зеленским и его спутниками – это уже серьезное коррупционное преступление. Но оно до сих пор за Оман не отчиталось… И эти утолченные из-за инфантильных прихотей невзрослого дорогие виповские бусы будут ремонтировать также за наши деньги. И спишут на это еще пару годовых зарплат типичного учителя или врача в районной поликлинике».

Напоследок Тарас Чорновил подытожил:

«Но самое главное, что этот врач и учитель именно за это и проголосовали и вообще до сих пор не против…».

screenshot — t.me/Chornovil_official

Как известно, Тарас Чорновил продолжает оставаться в оппозиции к действующей власти. К примеру, вчера он высказал мнение относительно того, почему Зеленский решил срочно арестовать активы Порошенко.